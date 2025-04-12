«Безбожники»: ВСУ обстреляли Свято-Андреевский собор в Новой Каховке

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 45 0

ВСУ обстреляли Свято-Андреевский собор в Новой Каховке

Украина обстреляла кафедральный Свято-Андреевский собор в Новой Каховке

Фото: Telegram/Владимир Сальдо/ALDO_VGA

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В результате обстрела также поврежден многоквартирный и частный дом.

Украина нанесла удар по кафедральному Свято-Андреевскому собору в Новой Каховке. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Накануне светлого праздника Входа Господня в Иерусалим безбожные вояки ВСУ обстреляли кафедральный Свято-Андреевский собор в Новой Каховке, осколками выбиты оконные стекла», — написано в публикации.

Отмечается, что украинские боевики повредили частный дом, находящийся неподалеку от храма. В результате происшествия никто не пострадал.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками населенные пункты Каховка, Таврийск, Днепряны, Каиры, Кардашинка, Князе-Григорьевка, а также Коханы, Корсунка, Любимовка, Старая Збурьевка, отмечает Владимир Сальдо.

По словам главы городского округа Виталия Гуры, под обстрел попал также многоквартирный дом. Два человека оказались заблокированы под завалами разрушенного здания, но их уже успешно эвакуировали спасатели. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ потеряли более 175 боевиков за сутки на курском направлении.

+1° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 55%
84.00
-1.02 96.22
1.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

18:59
В Гамбурге неизвестный распылил слезоточивый газ в музее миниатюр
18:41
Лавров заявил о передаче Россией Турции списка атак ВСУ на энергообъекты
18:25
«Долго шла к этой цели»: внучка Михаила Шуфутинского уехала в Европу
18:05
«Сиюминутное увлечение»: Лукашенко оценил шансы Украины войти в состав ЕС
17:45
«Безбожники»: ВСУ обстреляли Свято-Андреевский собор в Новой Каховке
17:27
Лавров назвал единственный способ решить конфликт на Украине

Сейчас читают

Корреспондент «Известий» поймал футболку с автографом Овечкина
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 апреля для всех знаков зодиака
Девичья Розовая Луна: чем созвездие Дев одарит в полнолуние 13 апреля 2025
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп