Тяжелобольной Шумахер расписался на шлеме для благотворительной инициативы

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 129 0

Daily Mail: Шумахер с помощью жены подписал шлем для благотворительного аукциона

Михаэль Шумахер с помощью жены подписал шлем для благотворительного аукциона

Фото: www.globallookpress.com/Panoramic

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В этом ему помогла жена Коринна.

Легенда «Формулы-1», семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер с помощью жены Коринны подписал уникальный гоночный шлем для другой легенды автоспорта — сэра Джеки Стюарта. Об этом сообщило издание Daily Mail.

На шлеме, предназначенном для благотворительного аукциона, Шумахер оставил свои инициалы — «M.S.». Подпись выглядит иначе, чем в прошлом, но именно она завершила список автогонщиков, успевших внести свой вклад в проект: все 20 живущих чемпионов мира «Формулы-1» подписали этот шлем.

Вырученные средства направят в фонд Race Against Dementia, основанный Стюартом.

«Замечательно, что Михаэль смог подписать шлем ради достойного дела — борьбы с болезнью, от которой нет лекарства», — сказал Стюарт.

Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму в 2013 году во время катания на лыжах. С тех пор он находится на реабилитации и почти не появляется на публике.

Ранее 5-tv.ru писал, что знаменитый автогонщик и семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер в первый раз стал дедушкой в 56 лет. Внучку спортсмена назвали Милли.

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Тяжелобольной Шумахер расписался на шлеме для благотворительной инициативы

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