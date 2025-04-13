Тяжелобольной Шумахер расписался на шлеме для благотворительной инициативы

В этом ему помогла жена Коринна.

Легенда «Формулы-1», семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер с помощью жены Коринны подписал уникальный гоночный шлем для другой легенды автоспорта — сэра Джеки Стюарта. Об этом сообщило издание Daily Mail.

На шлеме, предназначенном для благотворительного аукциона, Шумахер оставил свои инициалы — «M.S.». Подпись выглядит иначе, чем в прошлом, но именно она завершила список автогонщиков, успевших внести свой вклад в проект: все 20 живущих чемпионов мира «Формулы-1» подписали этот шлем.

Вырученные средства направят в фонд Race Against Dementia, основанный Стюартом.

«Замечательно, что Михаэль смог подписать шлем ради достойного дела — борьбы с болезнью, от которой нет лекарства», — сказал Стюарт.

Шумахер получил тяжелую черепно-мозговую травму в 2013 году во время катания на лыжах. С тех пор он находится на реабилитации и почти не появляется на публике.

Ранее 5-tv.ru писал, что знаменитый автогонщик и семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер в первый раз стал дедушкой в 56 лет. Внучку спортсмена назвали Милли.