Обновил рекорд: Овечкин забил 896 шайбу в НХЛ

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Овечкин забил 896 шайбу в НХЛ, побив свой же рекорд

Фото, видео: Reuters/Geoff Burke; 5-tv.ru

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Россиянин принял участие в матче с «Коламбусом».

Александр Овечкин снова побил снайперский рекорд НХЛ! Российский нападающий, пропустив одну игру, вернулся на лед и практически сразу отличился.

В домашнем матче чемпионата с «Коламбусом» Овечкин распечатал ворота соперника в самом начале поединка. На игре побывал обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.

«В первой же смене, на второй минуте, классным броском он обновил свой рекорд. Теперь каждая его шайба — рекордная. Теперь их у него 896. Магическая цифра 895 — осталась в прошлом», — рассказал Игорь Рабинер.

В этом сезоне наш снайпер забросил уже 43 шайбы. Кроме того, россиянин улучшил свой рекорд по числу вратарей, которым он забивал в НХЛ. За карьеру форвард успел поразить ворота 184-х голкиперов.

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