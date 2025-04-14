Обновил рекорд: Овечкин забил 896 шайбу в НХЛ
Овечкин забил 896 шайбу в НХЛ, побив свой же рекорд
Фото, видео: Reuters/Geoff Burke; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Россиянин принял участие в матче с «Коламбусом».
Александр Овечкин снова побил снайперский рекорд НХЛ! Российский нападающий, пропустив одну игру, вернулся на лед и практически сразу отличился.
В домашнем матче чемпионата с «Коламбусом» Овечкин распечатал ворота соперника в самом начале поединка. На игре побывал обозреватель «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер.
«В первой же смене, на второй минуте, классным броском он обновил свой рекорд. Теперь каждая его шайба — рекордная. Теперь их у него 896. Магическая цифра 895 — осталась в прошлом», — рассказал Игорь Рабинер.
В этом сезоне наш снайпер забросил уже 43 шайбы. Кроме того, россиянин улучшил свой рекорд по числу вратарей, которым он забивал в НХЛ. За карьеру форвард успел поразить ворота 184-х голкиперов.
Читайте также
80%
Нашли ошибку?