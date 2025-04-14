Хотел подорвать военные объекты: житель Кузбасса задержан за работу на разведку СБУ

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Житель Кузбасса задержан за работу на разведку СБУ

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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62-летний мужчина фотографировал некоторые стратегические точки Новокузнецка и планировал совершить поджог.

А в Кемеровской области задержали местного жителя, который работал на украинскую разведку. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) выяснили, что 62-летний мужчина сам связался через мессенджер Telegram с представителем СБУ и предложил ему сотрудничество.

Житель Кузбасса отправлял куратору видео и фото различных объектов Новокузнецка, а впоследствии собирался совершить их подрыв, либо поджог.

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