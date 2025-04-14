Взрывной рост спроса: самое популярное турнаправление у россиян летом 2025-го

Бронирования уже взлетели на 10%, и это только начало.

Абхазия триумфально врывается в летний сезон. Российские туристы выбирают ее чаще Турции в два раза, и это абсолютный рекорд среди зарубежных курортов.

На фоне ожидания старта прямого авиасообщения с Сухумом — бронирования уже взлетели на 10%. И эксперты предупреждают, что это только начало. Чем Абхазия будет удивлять россиян этим летом, и насколько там безопасно — узнал корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

К наплыву отдыхающих в Абхазии готовятся даже на плантациях чая, объясняя, что не морем единым живет Страна души. Гостям есть что показать и чему научить, например, как правильно заваривать настоящий абхазский чай.

«Основной из моментов, помимо качественного чая, это вода должна быть качественная. Мало кто может заварить такой чай, тут и воздух, климат другой, птички поют», — отметил работник плантации.

И бизнесу тоже стало дышать легче, добавляет фермер. Политическая обстановка нормализовалась, республика спокойно, но верно меняется, а для туристов это очень важно.

«Понастроили немножко больше инфраструктуры, но неухоженно еще. Хотелось бы, конечно, чтобы порядок навели, чтобы поприятнее было, потому что природа красивая», — отметила турист по имени Наталья.

Порядок наводят в авральном режиме: реставрируют, красят. Частично силами местных предпринимателей. Посмотреть, как Абхазия начала утопать в зелени и солнце, уже съезжаются туристы со всей России, а ведь еще даже не майские.

«Все поезда из Сухума следуют через станцию Псырцха, пожалуй, самую живописную во всей Абхазии и потому ставшую самостоятельным туристическим объектом, который сейчас преображают к началу летнего сезона», — отметил корреспондент.

Это платформа Абаата, которая десятки лет стояла заброшенная.

«Знаете, пока мы строили, я разговаривал со многими пассажирами, которые не первый год сюда приезжают. Многие даже удивились: когда они сюда ранее поднимались, здесь была заброшка, здесь даже не останавливался поезд», — признался начальник станции Никита Айба.

Теперь же из тоннеля вылетают «Ласточки». С 1 мая их станет еще больше. По всему маршруту от Псоу до Сухума восстанавливают вокзалы, а еще заработает местный аэропорт — тестовый рейс прошел успешно.

Для того чтобы не сбавлять темпов развития, стране жизненно необходим кадровый резерв, его начали подготавливать своими силами прямо в республике. В основе российский опыт — аналог «Лидеров России», который здесь называется «Команда Абхазии». Проявить свои управленческие навыки изъявили желание три тысячи человек, до финала дошли чуть больше 80.

Победителями конкурса стали 22 лучших управленца из «Команды Абхазии». Прямо на церемонии награждения президент республики Бадра Гунба предложил финалистам новые должности, такие как руководитель аппарата кабинета министров, должность вице-премьера, а также возглавить министерство энергетики и транспорта и казначейство.

«Я вижу в команде единомышленников, людей, которые имеют огромный потенциал. Я уверен, что в ближайшее время вы услышите имена ваших друзей, свои имена в статусе тех или иных руководителей на ответственных должностях», — добавил Бадра Гунба.

Лучших из «Команды Абхазии» также ждет образовательная программа в мастерской управления «Сенеж» в России. Вскоре будет запущена и программа их стажировки в российских и абхазских госструктурах. Этот как раз тот опыт, который так необходим абхазскому управленческому кадровому резерву.