Рубль на подъеме? Эксперт спрогнозировал курс валют на ближайшие дни

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Эксперт Соболев: курс доллара останется в пределах 80–86 рублей до конца недели

Эксперт спрогнозировал курс рубля на этой неделе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Переговоры между Россией и США сдерживают волнения в отношении этого вида активов.

На этой неделе доллар может колебаться в диапазоне 80–86 рублей, евро — от 89 до 96 рублей, а юань — в пределах 10,85–11,80 рубля. Такой прогноз дал начальник отдела исследований и инвестиционных стратегий Спартак Соболев в интервью «Известиям».

По официальным данным Центробанка, на 12 апреля курс доллара находился на уровне около 84 рублей, евро — 96,2 рубля, юань — 11,4 рубля. При этом на Мосбирже 11 апреля китайская валюта торговалась на уровне 11,44 рубля.

«Текущее укрепление рубля объясняется слабостью доллара на мировом валютном рынке, которая отражается в снижении его индекса (DXY) до уровней апреля 2022 года (99 пунктов) и массовой распродажей гособлигаций США на прошлой неделе», — пояснил Соболев.

Позитивный имидж рублю, по мнению аналитика, приносит стабилизация нефтяных цен и сохраняющийся интерес инвесторов к российским активам. Несмотря на временное снижение котировок Brent ниже $60 за баррель, устойчивого падения гне наблюдается.

Кроме того, он отметил, что продолжающиеся переговоры России и США по геополитическим темам сдерживают волнения на рынке и поддерживают интерес к рублю.

Ранее 5-tv.ru писал, что эксперт предрек падение цен на товары из Китая в РФ.

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