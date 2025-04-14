В Красноярском крае многодетная мать зарубила троих детей топором

Одному из них даже не было года.
Фото, видео: Telegram/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/krksledkom; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Многодетная мать из Канска Красноярского края зарубила троих собственных детей. Четвертому удалось спастись — его просто не было дома. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Мать детей задержали, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ей меры пресечения.
Уточняется, что накануне в полицию поступило сообщение о телах детей, найденных в частном доме на улице Герцена. Погибшие — четырехлетная девочка и двое мальчиков— восьми лет и семи месяцев, перед смертью получили многочисленные рубленые раны.
В семье воспитывается еще один ребенок — семилетний мальчик. В момент убийства братьев и сестры он, предположительно, находился в гостях у бабушки с дедушкой.
Как пишут «Известия», соседи семьи рассказали, что мать детей была замкнутой и «странной».
«С соседями она не общалась, она сторонилась всех», — рассказала местная жительница.
Фото, видео: Telegram/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/krksledkom; 5-tv.ru
Следователи и криминалисты выясняют обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по признакам убийства малолетних с особой жестокостью.
Также в рамках расследования также будет дана оценка условиям проживания и воспитания умерших детей, добавил в следственных органах.
Фото, видео: Telegram/ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия/krksledkom; 5-tv.ru
Ранее 5-tv.ru сообщал, что повар с ножом напал на студента в суши-баре Тихвина.
Читайте также
80%
Нашли ошибку?