«Санта-Барбара» или шпионский детектив: что стоит за скандалом вокруг главы Nvidia

Премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра обвинили в семейном насилии и психологическом давлении на жену. А она у него была министром юстиции. Четырнадцать лет брака, трое сыновей. Все погубила пленка, где Мадьяр тайно записал политические откровения жены и потом слил прессе. Кстати, Мадьяр утверждает, что это он жертва семейного насилия. Кто из них говорит правду? Когда замешана большая политика и большие деньги, правду вообще невозможно отыскать.

Сейчас все обсуждают компанию NVIDIA. Она производит чипы и видеокарты, на которых, собственно, и растет весь искусственный интеллект.

У ее руководителя Дженсена Хуанга нашли любовницу, тоже по фамилии Хуанг. Что удобно. Потом еще двух. А ту, что первая и тоже Хуанг, все называют не иначе как китайской шпионкой. И все. За неделю человека, который основал и руководил 30 лет компанией, ставшей самой нужной в мире и самой дорогой, выкинули отовсюду.

Конечно, конспирологии тут хватает. Любовница Хуанг и вправду подозрительная, тем более миллиардер Хуанг не первый из лидеров IT-отрасли США, кто замечен в романе с молодой китаянкой. Так что же это — банальная «Санта-Барбара» или шпионский детектив? Разбирался корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Центральная вывеска главной штаб-квартиры Nvidia теперь — стихийный мемориал.

Прощание с эпохой руководства Дженсена Хуанга или похороны IT-гиганта. С момента, как в сети вспыхнули обсуждения самой дорогой интрижки в истории бизнеса, Nvidia потеряла два триллиона долларов рыночной стоимости. Новости отправили акции Nvidia вниз в последние несколько дней. Несколько членов конгресса сейчас требуют расследования его дейтельности.

Новости об измене главы технокорпорации появились в октябре. И быстро обрастали грязными слухами. Любовницей назвали замужнюю Алису Хуанг — бывшего руководителя сингапурской IT-компании MegaSpeed.

— Не ясно, где они встретились впервые, но появились фотографии, записи этой пары. Здесь видно, как они выходят вместе из ресторана и можно заметить как Алис целует Дженсена в щеку.

Дальше больше. The New York Times вышла с сенсацией: спецслужбы подозревают разлучницу в медовой ловушке. Якобы она работала на китайскую разведку. А через ее компанию MegaSpeed технологии наночипов утекали в Поднебесную, что вообще-то запрещено американскими законами. Ноль доказательств, но этого оказалось достаточно, чтобы свалить человека, за несколько лет заработавшего триллион.

«Да, это обвинения или даже не формальные обвинения, а утечка информации от неназванных источников из разведсообщества. Доказательств нет вообще никаких. Сингапур на самом деле провел расследование в отношении госпожи Ванг, в основном в финансовой сфере — ее и ее мужа, — но не нашел ничего связанного, ничего, указывающего на какой-либо шпионаж», — рассказал вице-президент Евразийского центра Вашингтона Эрл Расмусен.

На китайской бизнес-леди интрижки не закончились. Позже узнали о связи Хуанга с подчиненной Кимберли Пауэлл и третьей женщиной, чью личность пока что не раскрыли. Хуанг признался сотрудникам компании в неверности и извинился перед семьей. Это видео снято незадолго до раскрытия измен. Хуанг улыбается и держит супругу за руку, словно и нет никаких любовниц. Тоже не помогло. Они же не Клинтоны.

Почти все тайные подробности шпионско-интимных дел Хуанга первыми публиковала The New York Times. Чуть ли не главная демократическая газета страны.

«The New York Times — это не независимое СМИ. Они тесно сотрудничают с американскими спецслужбами. Историю мистера Хуанга точно специально слили журналистам», — заявил бывший журналист The New York Times Джон Варолли.

И в каждой публикации находилось место для Трампа. Их действительно сложно разделить. Вот прием представителей крупнейших IT-корпораций в Белом доме. Хуанг всегда за спиной президента.

А вот саммит в Лос-Анджелесе, где Хуанг был спикером. Во время выступления звонит старый приятель.

«Что ж, всякий раз, когда Трамп теряет влиятельного союзника, это удар по нему. И да, демократы открыто заявили, что любой, кто поддерживает Трампа или работает на Трампа, будет их целью», — заявил бывший агент ЦРУ Майк Харрис.

Айтишники-демократы ведь тоже попадали в скандалы. Джефф Безос слал непристойности своей сотруднице Лорен Санчес. Переписка, приправленная интимными фотографиями, вскрылась благодаря брату девушки. Но Безос ушел из Amazon только когда сам того захотел. Спустя годы. Австралийский миллиардер Ричард Уайт, основатель WiseTech, стал знаменит благодаря интрижкам сразу с несколькими подчиненными. И после скандала даже ненадолго покинул должность исполнительного директора. Чтобы потом триумфально вернуться. Билл Гейтс чуть не жил на острове Эпштейна, как указано в бумагах дела. Повинился перед женой, и неприятности закончились.

«Вспомните, какую поблажку получил Билл Клинтон, когда был президентом, и мы до сих пор не знаем всего, что он делал вне брака в тот важный период», — заявил американский аналитик Чарльз Ортел.

О развратной жизни в самой Силиконовой долине писала журналистка Эмили Чанг. Секс-вечеринки для техномагнатов были сродни тимбилдингу. Женщинам в открытую предлагали продвижение по карьерной лестнице через постель.

«Я общалась с женщинами, которых средь бела дня приглашали в стрип-клубы и клубы БДСМ в компании Uber», — рассказала журналистка Эмили Чанг.

Еще один тренд — микродозинг. То есть употребление психотропных веществ в небольшом количестве вместо кофе, чтобы взбодриться. Александр Н, блогер, известный как наш человек в инкубаторе миллиардеров, говорит, что здесь свой уклад. Много работы, но и вечеринки имеют значение. Если ты в теме, открываются многие двери.

«Очень простой выбор: либо остаться позади всех, либо тоже присоединиться к этому движению. Поэтому тут такая штука, что микродозинг, макродозинг возводят в такую тему, что необходимо кранчить. На всякий случай скажу, что это очень напряженная, многомесячная, многочасовая работа», — рассказал генеральный продюсер кинокомпании N Films Александр Н.

И вот что рождается в этом безумии. Глава Palantir, крупнейшего военного IT-гиганта. Его манифест назвали декларацией технофашизма. Впрочем, он и дружбой с обычными фашистами очень гордится.

Были и китайские жены — этот тренд задал еще Цукерберг. Но именно престол NVIDIA поменял своего владельца. Пусть и временно. Совет директоров пока ищет постоянного руководителя. Трамп не оставляет попыток продвинуть своих друзей.

Дело еще и в деньгах. NVIDIA — компания, которая начинала со стартового капитала в 30 тысяч долларов. А сейчас стоит триллионы. Майнинг криптовалют. Компьютерные игры. И вся инфраструктура искусственного интеллекта держится на них.

«Примерно 200 миллионов пользователей выбирают продукцию Nvidia, когда речь идет о сборке персонального компьютера. Но ПК — лишь часть бизнеса. Главная ценность компании сегодня — вычислительная инфраструктура, на которой работает мировая индустрия искусственного интеллекта», — рассказал корреспондент «Известий» Александр Орлов.

Символично, что индустрия, которую NVIDIA помогла построить, теперь сама штампует мемы о своем бывшем руководителе.

И не стоит думать, что скандал утихнет и об этом забудут. Подробности интимной жизни миллиардера уже получили больше интереса у американских зрителей, чем даже очередная бомбардировка Израилем сектора Газа.

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