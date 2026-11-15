Российские атлеты вернулись с медалями из Сенегала после успеха на Юношеских ОИ

Российских атлетов, вернувшихся с Юношеских Олимпийских игр в Дакаре, торжественно встретили в московском аэропорту Внуково.

На соревнованиях в Сенегале российская сборная заняла третье место в общем зачете, завоевав 14 медалей: восемь золотых, четыре серебряные и две бронзовые.

Золотой призер по спортивной гимнастике Даниил Смирнов в беседе с корреспондентом 5-tv.ru признался, что турнир оставил у него исключительно положительные эмоции. Спортсмен отметил невероятную атмосферу в зале и общий настрой команды.

«Очень хорошие соревнования. Чувствовалась вот эта атмосфера в зале, все заряжены были на победу. Выступил отлично, завоевал одну золотую медаль. Никаких отрицательных эмоций у меня это не вызвало, только положительные. Поддерживали, желали удачи, и в ответ получали то же самое. Все у нас хорошо сложилось. Ребята крутые вообще», — поделился гимнаст.

Серебряный призер по тхэквондо Элина Тхамокова призналась, что для нее выступление под российским флагом и гимном стало не только огромной мотивацией, но и серьезным испытанием. По ее словам, эмоции от турнира были настолько яркими, что их невозможно передать словами.

«Их нельзя описать, их надо прожить. Вот эта поддержка болельщиков, то, что мы выступали с флагом, с гимном, это все очень ощущалось. Ты выходишь представлять не только себя, ты выходишь представлять еще и свою страну. И это такая ответственность была большая. Конечно, из-за этого были какие-то переживания, но я их старалась убирать в сторону и просто билась за свою страну», — отметила спортсменка.

Она также вспомнила тяжелый полуфинальный поединок, когда из-за жары силы были на исходе, но крики «Элина, давай! Россия, вперед!» с трибун помогли ей найти в себе второе дыхание и заработать решающий балл.

Бронзовый призер Башир Аджиев поделился, что Олимпийская деревня подарила ему множество новых знакомств.

«Ребята с моей команды были очень добрые, это новые друзья. По другим странам скажу, что я тоже завел очень много новых друзей. Все ко мне относились дружелюбно. Это Олимпийская деревня, там все дружно, все хорошо. Там, где я дрался, было очень много людей, была поддержка. Даже люди с консульства Сенегала, наши, русские, приехали за нас болеть, это было очень приятно», — резюмировал атлет.

Совсем недавно российских дзюдоистов также встречали овациями после победы на командном чемпионате Европы в Белграде. В финале россияне обыграли сборную Грузии со счетом 4:1, завоевав первое золото турнира с 2019 года.

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