«Ее решение»: Лепс об уходе Долиной со сцены

Лепс назвал решение Долиной о паузе в выступлениях ее личным правом

Народный артист России Григорий Лепс на концерте «Ээхх, разгуляй!» в беседе с корреспондентом 5-tv.ru высказался о решении Ларисы Долиной взять паузу в выступлениях, назвав это исключительно ее личным выбором.

По словам Лепса, он не стал бы подтверждать или комментировать слухи о перерыве коллеги, поскольку подобные вопросы лучше задавать ей самой.

«Это личное решение большого-большого очень артиста или артистки, как она решит, так оно и будет. Человек вправе распоряжаться своим временем, своим здоровьем, своим положением на эстраде», — поделился музыкант.

Он подчеркнул, что независимо от того, уйдет Долина на время или нет, она навсегда останется одной из ярчайших артисток страны.

Сама же народная артистка России Лариса Долина ранее объяснила, что планирует прервать сольные выступления примерно на год. По словам певицы, это решение связано с необходимостью восстановить здоровье и подготовить новую музыкальную программу. Материала для будущих концертов у нее уже накопилось достаточно, и теперь ей предстоит завершить работу над песнями и отрепетировать их.

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