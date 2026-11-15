«Все это работает, но есть поправка»: SHAMAN раскрыл отношение к мистике

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Арина Верстова
Арина Верстова Журналист Эксклюзив 55 0

Певец заявил, что не боится суеверий.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru

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SHAMAN не верит в мистику и приметы потому, что православный

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, на концерте «Ээхх, разгуляй!» признался корреспонденту 5-tv.ru, что не верит в мистику, Таро, экстрасенсов и приметы, поскольку считает себя православным человеком.

На вопрос о пятнице, 13-м, черных кошках и суевериях артист ответил развернуто.

«Я считаю так: вся эта мистика — карты Таро, экстрасенсорика, астрология, гадание, оккультизм — все это существует и работает. Но с одной поправкой: только для тех, кто в это верит», — заявил SHAMAN.

И тут же добавил:

«А я человек православный, я в это не верю».

В своем творчестве певец остается верен русской тематике. Недавно он выпустил новую песню, в которой спел о простом русском мужике — «неотесанном» и «непричесанном», но с сильным характером. Композиция продолжает линию артиста на воспевание русских народных черт и жизненных испытаний, а сам SHAMAN, как и прежде, сочетает на сцене патриотизм с верой, которая, по его словам, и помогает ему держаться в стороне от суеверий.

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