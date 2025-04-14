«Увижу Серегу и споем вместе»: Овечкин о клипе Жукова к снайперскому рекорду НХЛ

Телеканалы холдинга «Национальная Медиа Группа» и лидер «Руки Вверх!» по-особому поздравили хоккеиста.

Хоккеист, капитана клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в пресс-центер «Известий» прокомментировал «подарочную» версию песни «18 мне уже». Соответсвующий. Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.

Телеканалы холдинга «Национальная Медиа Группа» (НМГ) и певец Сергей Жуков поздравили Овечкина с рекордом по заброшенным шайбам в регулярном чемпионате НХЛ клипом на его любимую песню.

«Шикарно, шикарная песня. Мне очень понравилось», — отметил Овечкин.

К настоящему моменту клип на версию «18 мне уже» собрал уже более шести миллионов просмотров.

«Жду не дождусь, когда увижу Серегу и споем ее вместе», — отметил спортсмен, отвечая на вопрос «Известий».

6 апреля Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, побив «вечный» рекорд (на самом деле, 25-летний) канадского хоккеиста Уэйна Гретцки — 894 шайбы. Свою 895-ю шайбу Овечкин забросил в матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

Телеканалы Национальной Медиа Группы (НМГ) и лидер «Руки Вверх!» поздравили Овечкина с мировым рекордом, выпустив клип на хит «18 мне уже» — любимую песню спортсмена из репертуара музыкального коллектива. Премьера прошла в эфире телеканалов НМГ.

Жуков отметил, что не мог иначе отреагировать на 895-ю шайбу Овечкина, постольку спортсмен является не только его соотечественником, но и хорошим другом.