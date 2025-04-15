Невыгодно? Увеличение пошлин на развод может сократить число браков

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 37 0

Депутат Буцкая: новобрачным нужно рассказывать обо всех мерах поддержки

Разводиться не выгодно? Увеличение пошлин может уменьшить число браков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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С молодыми семьями необходимо находиться на связи.

Увеличение пошлины на развод может привести к меньшему количеству браков, поэтому важно просвещать молодых людей о возможных мерах поддержки. Об этом заявила зампредседателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в беседе с ТАСС.

«Увеличение штрафов за развод приведет только к тому, что у нас будет меньше заключаться браков. А что нам надо делать, это всячески поддерживать молодых людей в создании семьи и помогать им разобраться в тех мерах поддержки, которых, правда, очень много», — пояснила она.

Кроме того, по словам депутата, важно находиться на связи с новобрачными, поскольку так число счастливых семей, знающих обо всех мерах поддержки, возрастет.

К тому же адвокат Екатерина Заболоцкая заявила, что банки чаще одобряют кредиты семьям, так как это для супругов становится подтверждением социальной стабильности и ответственности. Официальный брак, как отметила эксперт, помогает обрести преимущество с получением налоговых вычетов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как дети расплачиваются за ссоры родителей.

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