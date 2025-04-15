Уиткофф: намечается подписание сделки по Украине между Россией и США

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По словам спецпосланника Трампа, возникла перспектива достижения значительного прорыва.

Фото, видео: AP/ТАСС; 5-tv.ru

Между США и Россией в переговорах по Украине наметился заметный прогресс. О том, что две державы сейчас настроены на перестройку отношений и экономический прогресс, заявил спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф. В интервью телеканалу Fox News он отметил, что Вашингтон сейчас очень близок к соглашению с Москвой по украинскому конфликту.

«Это мирное соглашение касается так называемых пяти территорий, но подразумевается гораздо больше. Там есть и протоколы безопасности, важную роль играет отсутствие НАТО, применения статьи пятой, то есть, достаточно много деталей, которые к этому прилагаются. Это сложная ситуация, в основе которой лежат реальные проблемы, возникающие между двумя странами», - заявил Уиткофф.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва знает, как избежать западни при заключении договора с США. Он подчеркнул, что наша страна самодостаточна и будет выстраивать отношения с позиции собственной независимости.

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