Космические цифры: евроинтерграция Украины обойдется в 2,5 триллиона

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Эта сумма превышает нынешний годовой бюджет ЕС в 12 раз

Фото, видео: www.globallookpress.com/Monika Skolimowska; 5-tv.ru

Два с половиной триллиона евро! В такую сумму обойдется интеграция Украины в Евросоюз. Об этом заявил советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.

Политик отметил, что эта сумма превышает нынешний годовой бюджет ЕС в 12 раз, и такие расходы станут для стран сообщества настоящей экономической катастрофой. Орбан также предупредил: Украина может разорить Европу даже без членства в ЕС.

«Расходы на восстановление Украины также будут огромными: по самым скромным оценкам, они составят 500 миллиардов долларов, а по данным украинских источников, могут достичь одного триллиона евро», — заявил политический советник премьер-министра Венгрии Балаж Орбан.

И даже для того, чтобы просто держать Киев на плаву, Евросоюзу придется выделять не менее 100 миллиардов евро в год. К тому же интеграция Украины может нанести ущерб экономикам других стран. Например, сельское хозяйство Венгрии может недополучить до двух миллиардов евро.

На этом фоне Будапешт проводит в стране референдум по вопросу вступления Украины в ЕС. Власти подчеркивают: голосование очень важно для будущего Венгрии и благосостояния ее граждан. Референдум продлится до конца мая. Ранее Будапешт неоднократно высказывался против поспешной евроинтеграции Киева.

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