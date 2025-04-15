Переобулись? Европа захотела вернуть российский газ

Руководители компаний из ЕС опасаются торговой войны с США.

Европейский бизнес требует вернуть российский газ! Как пишет Reuters, на возобновлении поставок настаивают главы крупных компаний.

Они отмечают сильную зависимость Европы от топлива из США, что особенно опасно на фоне торговой войны американского президента Дональда Трампа. Лидер Штатов может просто перекрыть поставки, если Старый Свет не выполнит требования Вашингтона.

Застопорились переговоры и с Катаром. В итоге бизнесмены пришли к выводу, что возможная сделка с «Газпромом» может быть очень хорошей идеей.

Особенно сильны такие настроения в Германии — именно немецкая промышленность больше всех пострадала из-за отказа от российского топлива. Впрочем, в Брюсселе будто не обращают внимания на ущерб от санкций.

Так, по данным СМИ, в начале мая ЕС представит новый план по отказу от российских ресурсов. Однако далеко не все в Евросоюзе поддерживают такие меры — против энергетических санкций неоднократно высказывались Венгрия и Словакия.