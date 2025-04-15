Москвичи смогут получить консультацию по вопросам творческого образования детей

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 19 0

В столичных школах искусств обучаются более 100 тысяч человек.

Москвичи смогут получить консультацию по вопросам творческого образования детей

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

15 апреля, в день начала приемной кампании в детских школах искусств (ДШИ), начнет свою работу кол-центр по вопросам творческого образования. Его сотрудники помогут разобраться в направлениях, форматах обучения, порядке записи и прослушиваний в ДШИ.

Обратиться в кол-центр можно будет с понедельника по пятницу с 08:00 до 20:00. Получить консультацию по телефону москвичи смогут до 1 июля.

«В процессе выбора дополнительных занятий для своих детей у родителей обычно возникает много вопросов: как подать заявление, какие виды программ бывают, как проходят вступительные испытания. Иногда сложно выбрать дисциплину: у нас есть десятки программ музыкальной, изобразительной, театральной, хореографической направленности. Разобраться в этом поможет наш кол-центр, который мы открыли по многочисленным запросам москвичей», — сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин. 

В этом году приемная кампания в детских школах искусств пройдет с 15 апреля по 1 июля. В связи с высокой востребованностью предпрофессиональных программ у москвичей в этом году заявления на них будут принимать в приоритетном порядке с 15 апреля по 15 мая. А с 16 мая по 1 июля пройдет приемная кампания по общеразвивающим программам.

В рамках предпрофессиональных программ детей с раннего возраста готовят к творческой карьере, а общеразвивающие направления ориентированы на эстетическое воспитание. Так, занятия по предпрофессиональным программам идут до 14 часов в неделю, также предполагается самостоятельная работа дома. А занятия по общеразвивающим программам длятся до шести — восьми часов в неделю.

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