Постотпускной синдром: почему люди часто болеют после продолжительного отдыха

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 31 0

Психотерапевт Садыкова: болезнь после отпуска это реакция организма на стресс

Врач объяснила, почему мы часто болеем после отпуска

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Врач объяснила, как проще влиться в рабочую среду.

Люди часто болеют во время или после отпуска, поскольку новые события вызывают в организме стресс, что, в свою очередь, приводит к снижению иммунитета. Об этом рассказала врач-психотерапевт, сомнолог Оксана Садыкова в беседе с изданием Газета.ру.

Эксперт объяснила, что нередко после возвращения с отдыха накатывает временная апатия, которая проходит в течении одной или двух недель. И это нормальное состояние, которое называется постотпускной синдром. Оно может сопровождаться физической усталостью, снижением концентрации внимания, раздражительность, головными болями изменениями аппетита и стула.

По словам сомнолога, любое новое изменение в жизни человека, даже что-то приятное, это стресс. Реакция на изменение привычной среды.

«В ответ на стресс активируется вегетативная нервная система, что приводит к головным болям, запорам, дискомфорту в желудке, вздутию кишечника. Снижается иммунитет, поэтому возникают частые простудные заболевания во время или после отпуска. Меняется гормональный фон, вызывая раздражительность и тревожность», — объяснила Садыкова.

Помимо этого, во время отпуска меняются внутренние часы у человека. Выведение из привычного ритма влияет на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечную, гормональную и иммунную. Поэтому, чтобы помочь организму адаптироваться, следует соблюдать режим сна и отдыха.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ученые обнаружили неожиданную причину мучительных мигреней.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.77
-1.23 94.16
-2.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

12:45
«Одна стоит на сцене»: Алсу рассказала, как относится к певице Адель
12:30
Память о подвигах: в Ташкенте прошла акция «Чтения Победы»
12:25
Кричал, что сейчас убьет: появились подробности расправы двух девушек над отцом в Москве
12:21
«Взаимная поддержка»: генпрокурор Краснов встретился с вице-президентом ОАЭ
12:12
Космические цифры: евроинтерграция Украины обойдется в 2,5 триллиона
12:01
«Хорошо зарабатывал»: какое наследство оставил Паша Техник родным

Сейчас читают

Вокруг осколки: обстановка у поврежденного дроном ВСУ дома в Курске
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Большое искушение: грешно ли есть куличи до Пасхи

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп