Вице-премьер Патрушев назвал требования к новым мусоровозам в РФ

Сейчас стоит задача не только разработать подходящие по характеристикам автомобили, но и запустить их серийное производство.

Зампредседателя правительства Дмитрий Патрушев провел заседание в рамках инцидента № 58 «Организация системы по обращению с твердыми коммунальными отходами», созданный по поручению председателя Правительства Михаила Мишустина с целью проведения реформ в области обращения с отходами, сообщили в пресс-службе Патрушева.

Особое внимание уделили закону, вступившему в силу в марте — в рузультате вводится трехлетний мораторий на штрафы за превышение нагрузки на ось для мусоровозов.

По словам зампредседателя правительства, для улучшения ситуации в мусорной отрасли необходимо не только разработать грузовые отечественные автомобили, но и запустить их серийное производство. Минприроды России и ППК «Российский экологический оператор» также включатся в процесс.

Патрушев подчеркнул: новая модель должна соответветсвовать обновленным нормам, а также быть экологичной, маневренной, универсальной для всех климатических зон страны и доступной по цене. Вице-премьер поручил Минпромторгу ускорить реализацию проекта.

Патрушев сообщил, что распоряжением правительсва утвержден перечень организаций, с которыми отдельные регионы могут без конкурса заключить концессионные соглашения при создании инфраструктуры для обращения с отходами. В уставный капитал войдет «Российский экологический оператор» — это позволит контролировать своевременную реализацию проектов.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дмитрий Патрушев оценил работу ростовских аграриев. Во время визита зампред Правительства посетил одно из хозяйств области и проверил, как проходят полевые работы.