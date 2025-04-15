Генпрокуратура требует изъять у экс-инспектора ДПС пять квартир в Дубае

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 20 0

ГП требует изъять в доход РФ пять квартир в Дубае экс-инспектора ДПС

Генпрокуратура требует отнять у бывшего инспектора ДПС недвижимость в Дубае

Фото: Генеральная прокуратура Российской Федерации/epp.genproc.gov.ru

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Общая стоимость объектов — более 67 миллионов рублей.

Генпрокуратура России требует изъять в доход государства пять квартир в Дубае, которые принадлежат бывшему московскому инспектору ДПС. Об этом сообщил генпрокурор Игорь Краснов на встрече с президентом управления по вопросам подотчетности ОАЭ Хумейдом Обайдом Абушибсом, которая проходила в Абу-Даби.

По словам Краснова, общая стоимость пяти объектов недвижимости превышает три миллиона дирхамов (67,2 миллионов рублей — Прим.ред). Документы для исполнения решения суда были направлены еще в начале этого года, уточнил он.

Ранее Лефортовский районный суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании в доход государства имущества и средств бывшего полицейского на сумму почти 180 миллионов рублей. В ходе службы в ДПС он вместе с родственниками и близкими приобрел более 20 объектов недвижимости и автомобиль.

Ранее 5-tv.ru писал, что генеральная прокуратура будет контролировать, как организуется проведение ОГЭ по всей стране. Кроме того, ведомство сосредоточит внимание на процессе зачисления школьников в 10-е классы — в 2023 году некоторые учебные заведения необоснованно отказывали подросткам в приеме.

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