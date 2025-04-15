Расчищают завалы: последние данные о застрявших шахтерах в Ростовской области

Эфирная новость 26 0

С застрявшими шахтерами в Ростовской области не удается связаться

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На глубине 125 метров остаются двое рабочих.

Спасатели в Ростовской области пока не смогли установить связь с шахтерами, которые остались под землей после обрушения породы.

Специалисты сейчас расчищают завалы и проветривают забой, чтобы туда поступал воздух. По предварительным данным, на глубине 125 метров остаются двое рабочих.

Утром, когда обвалилась порода, там находились около 75 горняков. Их оперативно подняли на поверхность.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Свою проверку начала прокуратура. Шахта «Садкинская» — крупнейшее угольное предприятие региона. Ее открыли чуть больше 20 лет назад.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.77
-1.23 94.16
-2.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

18:59
Путин на родном языке пообщался с немцем, переехавшим в Россию
18:48
Расчищают завалы: последние данные о застрявших шахтерах в Ростовской области
18:35
Поматросил и бросил? Сергей Зверев-младший требует 25 миллионов за сломанную жизнь
18:14
Пачки денег и дорогие иномарки: чиновники из Ивановской области попались на взятках
18:00
«Не хотел кичиться»: Паша Техник материально поддерживал бойцов СВО
17:45
Землетрясение в Сан-Диего: слоны прикрыли собой своих детенышей

Сейчас читают

«Не только коллеги»: Марина Кравец о дружбе с мужчинами в шоу-бизнесе
Учимся разговаривать честно: любовный гороскоп на май 2025
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Портал в потусторонний мир: что категорически нельзя делать перед зеркалом?

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп