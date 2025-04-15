Расчищают завалы: последние данные о застрявших шахтерах в Ростовской области

На глубине 125 метров остаются двое рабочих.

Спасатели в Ростовской области пока не смогли установить связь с шахтерами, которые остались под землей после обрушения породы.

Специалисты сейчас расчищают завалы и проветривают забой, чтобы туда поступал воздух. По предварительным данным, на глубине 125 метров остаются двое рабочих.

Утром, когда обвалилась порода, там находились около 75 горняков. Их оперативно подняли на поверхность.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Свою проверку начала прокуратура. Шахта «Садкинская» — крупнейшее угольное предприятие региона. Ее открыли чуть больше 20 лет назад.