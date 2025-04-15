Вынесен приговор создателю «группы смерти» «Синий кит»

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Создателя канала «Синий кит» Погиблова приговорили к девяти годам колонии

Фото, видео: 5-tv.ru

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Мужчина полностью признал вину.

Создателя «группы смерти» в соцсетях приговорили к девяти годам колонии в Новосибирске. Илья Погиблов — автор интернет-паблика «Синий кит».

Своим подписчикам, среди которых были в основном подростки, предлагал выполнять опасные задания. Они должны были наносить себе увечья. И по сути, это было подготовкой к самоубийству. В решении суда сказано о патологическом интересе к смерти других людей.

Погиблов полностью признал свою вину. Отбывать наказание он будет в колонии строго режима.

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