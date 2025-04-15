Совпадение? Настасью Самбурскую на мопеде сбил известный певец

Актриса отказалась от помощи.

Актрису Настасью Самбурскую на пешеходном переходе сбил мопед, за рулем которого был певец Стас Костюшкин. Об этом пишет «СтарХит».

Артист буквально налетел на Самбурскую, когда та шла по «зебре» на 3-й улице Ямского поля. Перед ней резко затормозил автомобиль, и затем из-за него выехал мопед. К счастью, актриса успела вовремя отреагировать, однако все равно получила травмы — удар о «Веспу» и иномарку.

К пострадавшей подбежали прохожие. Также на место прибыла полиция.

Сам Костюшкин после произошедшего снял шлем и направился к пострадавшей. Исполнитель попросил прощения и предложил помощь, однако актриса его оттолкнула и отмахнулась.

Затем музыкант в расстроенных чувствах надел шлем, а Самбурская, держась за спину, ушла с проезжей части вместе с подругой.

До этого между артистами не было замечено дружеского общения и творческих коллабораций. Они также не участвовали вместе в шоу. Несмотря на это, поклонники заподозрили артистов во взаимном пиаре.

Ранее, писал 5-tv.ru, Самбурская рассказала о влиянии сложного характера на карьеру.