«Люди были напуганы»: Самбурская о влиянии сложного характера на карьеру

Актриса была уверена, что уйдет из кино.

Актриса Настасья Самбурская рассказала, что часто бывает прямолинейна в высказываниях, которые многим кажутся резкими, однако она не грубит людям без повода и выступает против насилия. Этим звезда поделилась в беседе с 7Дней.ru.

«Главные проблемы в моей жизни были из-за того, что я всегда прямо высказывалась. Даже два года съемок не было из-за этого. Обо мне какой-то бред распускали, что я гримера избила и тому подобное, хотя ничего этого не было», — рассудила она.

По словам артистки, обвиняющие ее в некомпетентности люди в действительности сами не справляются со своими обязанностями.

«В основном вся информация о том, что я плохая, злая и непрофессиональная, идет от людей, которые сами плохо работают», — пояснила Настасья.

Долгое время Самбурская не появлялась в новых проектах, чем сильно обеспокоила своих поклонников. Выяснилось, что Настасья занималась блогом в соцсетях и уже не думала о том, что вернется в киноиндустрию.

«У меня не было ролей, но шла активная рекламная деятельность. Как актриса я не работала, недоумевала, что происходит, и даже подумывала уйти из профессии. И в эти моменты меня звали на пробы. Правда, в итоге не утверждали… Действительно, люди были напуганы», — отметила она.

Звезда рассказала, как за никому особо не нужную правду, которую привыкла говорить в лицо, она поплатилась многим. Так, в 18 лет из-за конфликта с преподавателем ее отчислили из университета.

В настоящее время артистка уверена, что поменялась в лучшую сторону, так как ее образ жизни теперь другой.

«Я стала женственнее, не бегаю в кроссовках. Может быть, гормональный фон изменился, Луна в каком-то нужном доме. Я вообще стала спокойнее», — сказала она.

Ранее, писал 5-tv.ru, Настасья Самбурская рассказала о «минусах» трезвой жизни.