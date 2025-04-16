Ледяной актив: американский журнал Newsweek оценил стоимость Гренландии

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Получилось дешевле, чем интеграция Украины в Евросоюз.

Фото, видео: Reuters/Leonhard Foeger; 5-tv.ru

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Журнал Newsweek подсчитал, сколько чисто теоретически США должны предложить Дании, чтобы выкупить Гренландию.

Цифра сложилась с учетом предложения, которое было еще 80 лет назад сделано Копенгагену президентом Труманом, плюс инфляция и сверху еще ежегодные выплаты королевству. Получилось 2,2 миллиарда долларов. Сумма абсолютно несопоставимая с ценой за интеграцию Украины в Европейский союз.

Только вот Гренландия - это не полуразрушенная страна, требующая огромных вливаний. Это остров величиной с Францию, Испанию и Великобританию вместе взятых, имеющий огромное стратегическое значение.

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