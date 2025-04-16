«Мне противно»: Ратаковски раскритиковала Кэти Перри и невесту Джеффа Безоса

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 27 0

Актриса Эмили Ратаковски негативно отозвалась о полете знаменитостей в космос

Эмили Ратаковски раскритиковала Кэти Перри и невесту Джеффа Безоса

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Jennifer Bloc

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Звезда назвала космическую миссию «бессмысленной прихотью богачей» и выразила недовольство по поводу затрат ресурсов.

Модель и актриса Эмили Ратаковски записала негодующий ролик на платформе TikTok, в котором раскритиковала космический полет, организованный компанией Blue Origin, создателем которой является основатель интернет-компании Amazon Джефф Безос. По ее мнению, это мероприятие является бессмысленной тратой ресурсов и вредит окружающей среде.

В опубликованном видео Эмили выразила недовольство по поводу того, что «новая космическая миссия» выглядит как нечто из разряда апокалипсиса. Она отметила, что, несмотря на заявления о заботе для планеты, богатые люди продолжают тратить ресурсы на подобные проекты.

Ратаковски подчеркнула, что полет, в котором участвовали невеста Безоса Лорен Санчес и певица Кэти Перри, вызывает у нее лишь отвращение.

«Посмотрите на состояние мира и подумайте, сколько ресурсов ушло на то, чтобы отправить этих женщин в космос… Ради чего? Какой вообще в этом был смысл? А потом еще попытаться преподнести это как… Мне противно. Серьезно, мне очень противно», — рассудила она.

Полет состоялся накануне и длился всего 11 минут, достигнув линии Кармана на высоте 100 километров над уровнем моря. На борту находились не только Кэти Перри, но и ведущая CBS Гейл Кинг, аэрокосмический инженер Аиша Боу, активистка Аманда Нгуен и продюсер Керианн Флинн. Несмотря на то что миссия была задумана как способ прославить женщин и их достижения, она вызвала широкий резонанс и критику.

Актриса Оливия Уайлд также высказалась по этому поводу, отметив, что «миллиарды баксов потратили на пару годных мемов». Юмористка Оливия Манн добавила, что полет — пустая трата денег, в то время как в мире существуют более важные проблемы, такие как недостаток ресурсов у людей.

«Полет в космос стоит таких денег! Знаете, есть много людей, которые даже не могут позволить себе яйца на завтрак», — сказала она.

Ранее, писал 5-tv.ru, Blue Origin отправила в космос полностью женский экипаж.

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