Урок хороших манер: Егор Крид заставил фанатов извиниться за неподобающее поведение

На некоторое время артист перестал петь, чтобы услышать слова раскаяния из зала.

На одном из концертов певец Егор Крид пообщался со своими поклонниками в роли наставника и потребовал от них извинений за провокационные действия. Об инциденте в Астрахани стало известно из социальных сетей.

Концерт исполнителя начался с давки у сцены, в результате которой нескольким фанатам в первых рядах стало плохо, и охрана вывела их из толпы. Позже другие зрители начали имитировать такой же жест, притворяясь, что нуждаются в помощи. Так фанаты хотели привлечь внимание артиста и получить из его рук бутылку воды.

«Если вдруг кому-то становится плохо, первое, кому вы должны сказать — это люди на первой линии, которые вас слышат, вас увидят и вам помогут», — отметил Крид, выступая на сцене.

Артист также сообщил, что запасов воды, закупленных для мероприятия, не хватило на всех зрителей.

«На каждом концерте продается вода, и здесь она тоже продается. Мы раздали все, что было», — поделился исполнитель.

Из-за поведения зрителей Крид приостановил выступление, он понял уловки поклонников, поэтому развернулся спиной к залу и не пел, пока публика не начала скандировать «Извини».

Концерт продолжился, и артист завершил свое выступление. Реакция в соцсетях на его слова была бурной: поклонники выложили ролики с жалобами на нежелание певца выступать и его нотации в адрес зала.

Ранее, писал 5-tv.ru, Егор Крид пожаловался на сталкинг.