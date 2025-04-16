Урок хороших манер: Егор Крид заставил фанатов извиниться за неподобающее поведение

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 16 0

Рэпер Егор Крид лично проследил за состоянием своих фанатов на концерте

Егор Крид заставил фанатов извиниться за свое поведение на концерте

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На некоторое время артист перестал петь, чтобы услышать слова раскаяния из зала.

На одном из концертов певец Егор Крид пообщался со своими поклонниками в роли наставника и потребовал от них извинений за провокационные действия. Об инциденте в Астрахани стало известно из социальных сетей.

Концерт исполнителя начался с давки у сцены, в результате которой нескольким фанатам в первых рядах стало плохо, и охрана вывела их из толпы. Позже другие зрители начали имитировать такой же жест, притворяясь, что нуждаются в помощи. Так фанаты хотели привлечь внимание артиста и получить из его рук бутылку воды.

«Если вдруг кому-то становится плохо, первое, кому вы должны сказать — это люди на первой линии, которые вас слышат, вас увидят и вам помогут», — отметил Крид, выступая на сцене.

Артист также сообщил, что запасов воды, закупленных для мероприятия, не хватило на всех зрителей.

«На каждом концерте продается вода, и здесь она тоже продается. Мы раздали все, что было», — поделился исполнитель.

Из-за поведения зрителей Крид приостановил выступление, он понял уловки поклонников, поэтому развернулся спиной к залу и не пел, пока публика не начала скандировать «Извини».

Концерт продолжился, и артист завершил свое выступление. Реакция в соцсетях на его слова была бурной: поклонники выложили ролики с жалобами на нежелание певца выступать и его нотации в адрес зала.

Ранее, писал 5-tv.ru, Егор Крид пожаловался на сталкинг.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.30
-0.47 93.68
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля для всех знаков зодиака

Последние новости

7:15
Урок хороших манер: Егор Крид заставил фанатов извиниться за неподобающее поведение
7:00
Выборов не будет: Киев настаивает на продлении военного положения в стране
6:46
Масштабный пожар охватил поля сухостоя в Республике Татарстан
6:31
Кулич раздора: подарок принцу Гарри вызвал скандал на Украине
6:15
Торговая война: Китай приостанавливает закупки Boeing из-за повышения пошлин США
6:00
Российские танкисты готовятся к выполнению боевых задач. Лучшее видео из зоны СВО

Сейчас читают

Посол РФ заявил о миллиардных потерях Германии от санкций
«Не ради хайпа»: Mary Gu поделилась опытом в благотворительности
«Я прекрасно выгляжу»: Алена Апина вышла на красную дорожку в провокационном наряде
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года
🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🌓Чем для Овнов опасно солнечное затмение 29 марта 2025
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп