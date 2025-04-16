Российские военные освободили населенный пункт Калиново в ДНР

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 20 0

Об этом рассказали в Минобороны РФ.

Российские военные освободили населенный пункт Калиново в ДНР

Фото: Алексей Коновалов/ТАСС

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Российские военные освободили населенный пункт Калиново в ДНР, сообщило Минобороны РФ.

«Активными действиями подразделений „Южной“ группировки войск освобожден населенный пункт Донецкой народной республики Калиново Донецкой Народной Республики освобожден населенный пункт Калиново Донецкой Народной Республики», — отметили в ведомстве.

ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту сборки безэкипажных катеров и предприятию по ремонту бронетехники ВСУ, добавили в МО РФ.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

В процессе российские бойцы освободили также части Херсонской и Запорожской областей. В результате осенью 2022 года в этих регионах, а также в ДНР и ЛНР были проведены референдумы, по итогам которых они вошли в состав РФ. За их присоединение проголосовало преобладающее число жителей.

Однако многие страны отказались признавать результаты голосования. К слову, они вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия Москвы якобы является вторжением. Тогда Запад стал спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ВС РФ освободили Елизаветовку в ДНР.

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