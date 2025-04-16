«Стараются не вспоминать»: адвокат рассказал, как живут сестры Хачатурян

Громкое расследование 2018 года могут закрыть в ближайшее время.

Сестры Хачатурян — Крестина, Ангелина и Мария — обвиняемые в убийстве отца, почти не общаются друг с другом, живут отдельно и стараются не вспоминать о прошлом. Об этом сообщил адвокат девушек Ярослав Пакулин в беседе с Газета.ру.

По его словам, громкое разбирательство, которое тянется с 2018 года, может завершиться уже в этом году.

«Дело сейчас „на паузе“, но мера пресечения — запрет определенных действий — до сих пор в силе. В центре внимания сейчас дело их отца о совершении им насильственных действий в отношении них. В настоящее время судебное следствие окончено, идут прения сторон. Ожидаем, что Бутырский суд в апреле–мае вынесет постановление», — уточнил адвокат.

Он добавил, что Крестина, Ангелина и Мария живут отдельно и не общаются — не только из-за запретов, но и потому, что хотят держаться подальше от прошлого.

С родственниками со стороны отца связи нет — они продолжают настаивать на том, что Михаил Хачатурян стал жертвой оговора.

27 июля 2018 года в московской квартире на Алтуфьевском шоссе отец семейства был зарезан. На тот момент сестрам было 19, 18 и 17 лет. Экспертиза показала, что младшая — Мария — не осознавала своих действий, в то время как старшие были признаны вменяемыми. Их защита настаивает на том, что действия девушек были самообороной, и требует суда присяжных.

По словам сестер, Михаил Хачатурян годами избивал их, унижал, а ночью приходил в комнаты и подвергал насилию. Эти обвинения подтверждены: в 2021 году эксперты официально зафиксировали следы сексуального и психологического давления. Позже в рамках повторной экспертизы были выявлены признаки педофилии.

На прошлой неделе суд выступил с инициативой признать Михаила Хачатуряна виновным в насилии над своими дочерьми. Если это подтвердится, поступок сестер может быть расценен как необходимая самооборона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве 15-летняя девушка зарезала отца после ссоры.