Диетолог назвал главную причину «пищевой комы» и сонливости после еды

Такое состояние может сигнализировать о скрытых проблемах с обменом веществ.

Пищевая кома — это состояние организма, которое возникает после приема сытной пищи. Появляется желание поспать, чувствуется усталость и теряется концентрация. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал врач-диетолог, гастроэнтеролог и нутрициолог центра «Медфрендс» Евгений Арзамасцев.

Главным образом данный синдром связан с неправильным графиком питания — например, если человек ест только раз в день и очень плотно.

«Дело в том, что чрезмерное количество пищи увеличивает кровоток в области органов пищеварения, тогда как активность мозга снижается», — объяснил Евгений Арзамасцев.

Подобная реакция уходит корнями в первобытные времена: после приема пищи наши предки обычно отдыхали, и этот механизм сохранился на подсознательном уровне до сегодняшних дней.

Также сонливость возникает после употребления продуктов с высоким содержанием глюкозы. К таким продуктам относятся, например, фастфуд и снеки, содержащие сахар.

Стоит отметить, что пищевая кома опасна для людей, деятельность которых требует высокой концентрации — например, для водителей.

Факторы, вызывающие такое состояние, могут привести к серьезным сбоям в организме — в частности, нарушить работу кишечника и повлиять на углеводный обмен.

«Регулярное переедание негативно сказывается на здоровье поджелудочной железы и провоцирует сахарный диабет», — предупредил врач.

Чтобы избежать сонливости после еды, нутрициолог советует не отказываться от завтрака, а обед разделить на несколько приемов: сначала съесть сбалансированное блюдо с белками и овощами, а позже устроить легкий перекус. Такой подход снизит нагрузку на пищеварительную систему.

Кроме того, важно следить за качеством рациона и сократить потребление продуктов с высоким содержанием сахара. Для поддержания энергии и общей работоспособности организма также стоит наладить режим дня и обеспечить полноценный здоровый сон.

«Важную роль в работе метаболизма и получении энергии играет нормальный уровень витаминов и микроэлементов. Выявить отклонения можно у врача по результатам биохимического анализа крови», — резюмировал Евгений Арзамасцев.

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