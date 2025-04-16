Ужин при клопах: в Египте россиян переселили из грязного отеля в ветхий

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Более 300 российских туристов потребовали сменить им отель в Египте

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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Временное отсутствие света и воды — не самое страшное.

Сотни наших туристов оказались в центре скандала в Египте. В Хургаде им предоставили грязные номера с насекомыми и без горячей воды. В столовой практически не убирали. Последней каплей для отдыхающих стало отключение электричества. Ужинать пришлось с фонариками. После этого люди начали жаловаться туроператорам и требовать, чтобы их переселили.

«Муж сразу пошел узнавать у туроператора, на что нам сказали — все нормально, никуда выезжать не нужно. Но после перепалки он сказал — собирайтесь, ждем вас в холле. Мы быстро собрали вещи и переселились в Grand Resort», — рассказала туристка из РФ Ксения.

Переселения в подобных случаях удается добиться нечасто. Но и довольны заменой остались не все. Это — кадры от других туристов. Их новый номер оказался в еще более плохом состоянии: со сломанной мебелью, ужасным запахом и дырами в стенах.

А вот в отеле, из которого изначально вывезли туристов, электричество восстановили. Многие теперь просятся назад. Но им говорят — свободных мест уже нет. Отдыхающие будут требовать вернуть им деньги за поездку.

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Ужин при клопах: в Египте россиян переселили из грязного отеля в ветхий

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