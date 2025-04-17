Путь к освобождению: как выйти из абьюзивных отношений

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 22 0

Психолог раскрыла ключевые шаги для выхода из абьюзивных отношений

Абьюзивная ловушка: советы психолога для безопасного выхода из отношений

Фото: www.globallookpress.com/ uwe umstätter

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Психолог Дарья Яушева объяснила, как разорвать порочный круг насилия.

Выход из деструктивных, насильственных отношений требует не только смелости, но и осознанного взгляда на происходящее. Об этом в беседе с aif.ru рассказала клинический психолог Дарья Яушева.

По ее словам, важно с самого начала правильно определить, с чем человек имеет дело. Это не просто сложные периоды в отношениях, а именно проявление абьюза. Так как очень часто пострадавшие не могут трезво оценить ситуацию — у них уже нарушено восприятие реальности.

«Здесь может потребоваться поддержка извне, потому что внутри абьюзивной динамики у человека уже нарушено чувство реальности, самооценка разрушена, и он может оправдывать насилие или считать себя виноватым. Если абьюзер прибегал к газлайтингу (подмене реальности), то человек может сомневаться в том, как он воспринимает происходящее», — объяснила специалист.

По словам психолога, чтобы выйти из подобных отношений, нужно сделать несколько последовательных шагов. Прежде всего — не оставаться в одиночестве. Важно найти человека, которому можно довериться: будь то друг, психолог или волонтер кризисного центра.

«Главное — не быть в изоляции», — подчеркнула Дарья.

Следующим этапом должно стать планирование ухода. Даже если сразу уйти невозможно, можно начать готовиться: проработать финансовую, бытовую и психологическую стороны будущих перемен. Кроме того, необходимо отказаться от идеи «последнего шанса», поскольку, как утверждает Дарья Яушева, абьюзеры очень редко меняются.

«Обещания „я все понял“ — часть цикла насилия», — предупредила эксперт.

Специалист также напомнила о механике насильственного цикла, который включает в себя «медовый месяц», когда отношения кажутся безоблачными, но затем начинается накопление напряжения и очередной срыв. Этот цикл повторяется, и важно уметь распознавать его вовремя, чтобы избежать новых страданий.

Завершающий этап на пути к освобождению — это восстановление самоуважения. Важно помнить, что выход из абьюзивных отношений — сложный процесс, требующий времени и внешней поддержки.

«Работа с психологом поможет восстановить личные границы, перестать винить себя и вернуть доверие к себе», — заключила Дарья Яушева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как распознать абьюз на работе.

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