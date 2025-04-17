Попытка договориться: премьер-министр Италии встретится с Дональдом Трампом

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Джорджа Мелони направилась в Вашингтон, чтобы убедить президента США пойти на компромисс в тарифной войне.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Riccardo Antimiani; 5-tv.ru

У Киева есть средства только до тех пор, пока его обеспечивают европейские покровители. Однако и у них могут кончиться деньги для режима Зеленского, ведь они могут понести колоссальные убытки из-за двадцатипроцентных пошлин США.

Некоторые европейцы уже пытаются договориться с Дональдом Трампом. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сегодня встретится с американским президентом. Предположительно, она хочет предложить Трампу провести саммит США-ЕС. В первую очередь по вопросам торговли и расходов на оборону.

Судя по всему, так в Европе пытаются предотвратить грядущую экономическую катастрофу. В самом тяжелом положении окажется Германия — за четыре года она может потерять почти триста миллиардов евро. Об этом пишут немецкие СМИ. А весь Евросоюз за тот же период недосчитается более триллиона евро.

Экономического коллапса опасаются не только европейцы. Накануне на встречу в Трампом прибыла японская делегация — тоже обсуждать вопрос пошлин.

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