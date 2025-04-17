Президент Финляндии заявил о согласии Киева на прекращение огня

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 41 0

Финляндия заявила о готовности Киева к полному прекращению огня

Президент Финляндии Стубб заявил, что Киев согласился на прекращение огня

Фото: www.globallookpress.com/Matthias Balk

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Накануне Александр Стубб и Владимир Зеленский провели переговоры.

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Украина выразила готовность к полному и безоговорочному прекращению огня. Об этом финляндский лидер сообщил на своей странице в социальной сети Х, подводя итоги разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

«Мы обсудили ситуацию на месте, включая предстоящие дни. Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня. Россия должна сделать то же самое», — сказано в публикации.

Стубб заявил, что они с Зеленским хорошие друзья. Из этого следует, что Финляндия и Украина будут продолжать совместную работу над достижением справедливого и устойчивого мира, заключил финляндский лидер.

Президент США Дональд Трамп ранее отказался продать Киеву оружие на 50 миллиардов долларов. Сделка его мало волнует, приоритет американского лидера — переговоры по урегулированию конфликта на Украине, сообщила немецкая газета Bild. Украина в настоящий момент нуждается в новые системах ПВО. Киевские власти надеялись купить у США зенитный ракетный комплекс Patriot.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп продлил на год запрет на прием в американских портах судов из России.

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