КНДР провела испытание новейшей зенитно-ракетной системы в присутствии Ким Чен Ына, сообщает Центральное телеграфное агентство Коре (ЦТАК). Опытный запуск провело главное управление ракетостроения страны.

В ходе испытаний б было признано, что боевая скорость отклика «превосходна, а надежность всей системы вооружения очень высока», говорится в сообщении.

Ким Чен Ын поблагодарил научно-исследовательскую группу по системе противоавиационного вооружения и соответствующие предприятия военной промышленности за большой вклад в укрепление обороноспособности страны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент США Дональд Трамп намерен восстановить отношения с Ким Чен Ыном