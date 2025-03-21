КНДР провела испытание новейшей зенитно-ракетной системы
Опытный запуск посетил глава государства Ким Чен Ын.
Фото: Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)
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КНДР провела испытание новейшей зенитно-ракетной системы в присутствии Ким Чен Ына, сообщает Центральное телеграфное агентство Коре (ЦТАК). Опытный запуск провело главное управление ракетостроения страны.
В ходе испытаний б было признано, что боевая скорость отклика «превосходна, а надежность всей системы вооружения очень высока», говорится в сообщении.
Ким Чен Ын поблагодарил научно-исследовательскую группу по системе противоавиационного вооружения и соответствующие предприятия военной промышленности за большой вклад в укрепление обороноспособности страны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что президент США Дональд Трамп намерен восстановить отношения с Ким Чен Ыном
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