Кто остановит Трампа в торговой войне? В ЕС возлагают надежды лишь на одного политика

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Диана Исаченкова
Диана Исаченкова 56 0

Премьер Италии Мелони планирует уговорить Трампа отменить торговые пошлины

+Кто остановит Трампа в торговой войне? В ЕС возлагают надежды лишь на одного политика

Фото: Reuters/Evelyn Hockstein

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Европейский Союз надеется на положительный сдвиг в отношениях с США после одной встречи американского президента.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони намерена добиться от американского президента Дональда Трампа отмены или смягчения торговых пошлин во время встречи с ним в Вашингтоне. Об этом сообщает газета Financial Times.

Введенные лидером США пошлины в отношении торговли до сих пор остаются неоднозначными для стран Европы. В Евросоюзе считают, что Мелони может благоприятно повлиять на интересы Трампа в сторону интересов западных стран, утверждают аналитики.

«Торговые переговорщики ЕС, сотрудничающие с администрацией Трампа, жаловались на то, что им не были представлены требования США, и чиновники надеются, что Мелони сможет прояснить этот вопрос», — поделились журналисты.

Фото: Zuma/ТАСС

Имидж итальянского представителя в глазах президента Штатов как «сильного политика» и «просто прекрасной женщины» должен положительно сказаться на дальнейших экономических решениях США.

Мелони придется балансировать на грани между представлением интересов ЕС и сохранением хороших отношений с Трампом. Сама женщина отвергает «детский» выбор между американским лидером и Европой.

«Мы, как всегда, сделаем все, что в наших силах», — сказала она, пошутив, что не чувствует никакого давления.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Китай приостановил закупки Boeing из-за повышения пошлин США.

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