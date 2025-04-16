Торговая война: Китай приостанавливает закупки Boeing из-за повышения пошлин США

Высокие тарифы сделали закупки самолетов слишком дорогими для Поднебесной.

США, похоже, понесли первые прямые потери в результате торговой войны с Китаем.

В Поднебесной всем авиакомпаниям рекомендовано приостановить закупки самолетов Boeing. И вряд ли кто ослушается рекомендаций правительства. А это значит, что у одной из крупнейших корпораций Соединенных Штатов отменяется как минимум 10 заказов на Boeing 737 Мах.

До повышения пошлин каждый из бортов стоил примерно 100 миллионов долларов. Теперь цена увеличилась до 250 миллионов, но за эти деньги Китаю самолеты не нужны. А ведь это страна, на которую приходится 20% всего мирового спроса на авиасуда.

Отложить получение лайнеров Boeing планирует и крупнейший лоукостер Европы — Ryanair. Причина все та же — подорожание самолетов из-за высоких пошлин.