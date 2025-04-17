В Воронеже женщина бросила 3-летнюю дочь в квартире без еды и воды на три дня

В Воронеже сегодня на два месяца отправили в СИЗО 20-летнюю девушку, которая бросила в запертой квартире свою маленькую дочь.

Трехлетний ребенок провел без еды и воды несколько суток.

Помощи ждать было неоткуда, поэтому малышка фактически спасла себя сама. Она залезла на подоконник, открыла окно и стала бросать вещи на улицу, чтобы привлечь внимание. Соседи вытащили почти раздетую девочку через решетку на окне, накормили ее. Ну а затем уже выяснилось, что все это время ее мать развлекалась с приятелями.

Узнав, что ребенка забрали в больницу, она даже не поинтересовалась ее самочувствием. Известно, что девочка растет без отца, семья совсем недавно приехала в Воронеж. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство малолетнего.