В Воронеже женщина бросила 3-летнюю дочь в квартире без еды и воды на три дня

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Женщина знала о том, что малышка осталась одна, но предпочла заняться личным досугом.

Фото, видео: 5-tv.ru

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В Воронеже сегодня на два месяца отправили в СИЗО 20-летнюю девушку, которая бросила в запертой квартире свою маленькую дочь.
Трехлетний ребенок провел без еды и воды несколько суток.

Помощи ждать было неоткуда, поэтому малышка фактически спасла себя сама. Она залезла на подоконник, открыла окно и стала бросать вещи на улицу, чтобы привлечь внимание. Соседи вытащили почти раздетую девочку через решетку на окне, накормили ее. Ну а затем уже выяснилось, что все это время ее мать развлекалась с приятелями.

Узнав, что ребенка забрали в больницу, она даже не поинтересовалась ее самочувствием. Известно, что девочка растет без отца, семья совсем недавно приехала в Воронеж. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье покушение на убийство малолетнего.

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