Путин наградил Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Президент России Владимир Путин наградил официального представителя МИД РФ Марию Захарову орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени. Соответствующий указ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

«Наградить орденом „За заслуги перед Отечеством“ IV степени Захарову Марию Владимировну», — говорится в документе.

В документе отмечается, что Захарову наградили за вклад в реализацию внешнеполитического курса нашей страны, а также за многолетнюю добросовестную дипломатическую службу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что военкор «Известий» Александр Федорчак посмертно награжден орденом Мужества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Журналист погиб в зоне специальной военной операции от удара украинских нацистов 24 марта вместе с оператором телеканала «Звезда» Андреем Пановым и водителем пресс-группы Александром Сиркели.

Боевики ВСУ совершили атаку на автомобиль с обозревателями двумя реактивными снарядами HIMARS. В ночь на 31 марта неизвестные осквернили могилу Федорчака, оставив за собой следы неуважения к памяти и наследию человека, который отдал свою жизнь служению истине.