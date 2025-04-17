Путин наградил Татьяну Буланову медалью «За труды в культуре и искусстве»

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За труды в культуре и искусстве» заслуженную артистку Российской Федерации Татьяну Буланову. Об этом стало известно из соответствующего указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в области образования и патриотического воспитания молодежи, проявившей высокие моральные, нравственные и духовные качества при исполнении гражданского долга, наградить Буланову Татьяну Ивановну», — говорится в президентском указе.

Звезда отечественной эстрады 90-х годов до сих пор является одной из самых авторитетных исполнительниц в российском шоу-бизнесе. На ее счету 25 студийных альбомов и 14 ролей в кино и сериалах. В 2004 году она была удостоена почетной государственной награды — звания заслуженной артистки Российской Федерации. Она также несметное количество раз становилась победительницей престижных музыкальных конкурсов, а также лауреатом различных премий.

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