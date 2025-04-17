Путин наградил Татьяну Буланову медалью «За труды в культуре и искусстве»

|
Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 22 0

Почетную награду певица получила по указу президента России.

Татьяна Буланова удостоилась медали «За труды в культуре и искусстве»

Фото: Евгений Стукалин/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин наградил медалью «За труды в культуре и искусстве» заслуженную артистку Российской Федерации Татьяну Буланову. Об этом стало известно из соответствующего указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в области образования и патриотического воспитания молодежи, проявившей высокие моральные, нравственные и духовные качества при исполнении гражданского долга, наградить Буланову Татьяну Ивановну», — говорится в президентском указе.

Звезда отечественной эстрады 90-х годов до сих пор является одной из самых авторитетных исполнительниц в российском шоу-бизнесе. На ее счету 25 студийных альбомов и 14 ролей в кино и сериалах. В 2004 году она была удостоена почетной государственной награды — звания заслуженной артистки Российской Федерации. Она также несметное количество раз становилась победительницей престижных музыкальных конкурсов, а также лауреатом различных премий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что переживший два покушения и потерявший жену доктор Харлан получил звание Героя РФ.

+2° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
82.02
-0.57 93.25
-0.09
Близки по духу: с кем из знаменитостей вы одного знака зодиака и что это...

Последние новости

20:20
Михалков рассказал, как однажды дал автограф обнаженной поклоннице
20:02
В России ограничили скорость прокатных электросамокатов
19:49
«Надо помочь вырулить»: Боярская рассказала об отношениях с Матвеевым
19:35
Путин наградил Татьяну Буланову медалью «За труды в культуре и искусстве»
19:18
Путин встретился с главой МИД Ирана в Кремле
19:05
Фильм «Космос. Поле ядерной битвы» завоевал два приза фестиваля «Циолковский»

Сейчас читают

Переживший два покушения и потерявший жену доктор Харлан получил звание Героя РФ
«Было нечего есть»: солистка группы «Моя Мишель» рассказала о трудном пути к славе
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Большое искушение: грешно ли есть куличи до Пасхи

Интересные материалы

💎Ваши кармические задачи в 2025 году по месяцу рождения
🪐Гороскоп на май 2025: что ждёт все знаки зодикака
❤️Любовный гороскоп на май 2025 для всех знаков зодиака
Какие постройки на даче облагаются налогом с 2025 года