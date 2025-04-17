Как минимум шесть человек пострадали при стрельбе в Университете Флориды

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 27 0

CNN: Как минимум 6 человек пострадали при стрельбе в Университете Флориды

число пострадавших при стрельбе в Университете Флориды возросло до шести

Фото: Reuters/Alicia Devine

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Предположительно, огонь открыл один из студентов.

Число пострадавших в результате стрельбы в Университете Флориды возросло до шести. Об этом рассказали журналисты телеканала CNN со ссылкой на представителей местной больницы, которые принимают и лечат пациентов с территории кампуса. Прежде сообщалось о четырех раненых.

Отмечается, что все шестеро получили огнестрельные ранения, один из них находится в критическом состоянии, остальные — в тяжелом. Эти данные предоставил источник из частной системы здравоохранения Tallahassee Memorial HealthCare (ей принадлежит больница). При этом в правоохранительных органах уточняют, что, согласно предварительным отчетам, степень тяжести полученных травм пока не ясна. NBC News в свою очередь заявляет об одном погибшем и шести пострадавших.

Кроме того, два источника в полиции, близкие к ситуации, сообщили, что подозреваемый находится под стражей. Его имя не раскрывается, но очевидцы указывают на молодого белого мужчину, который мог быть одним из студентов. Мотивы и все обстоятельства атаки на кампус выясняются.

Стрельба прогремела неподалеку от здания Студенческого союза в районе полудня. На территории сработала система оповещения, студентов призвали искать укрытие, по возможности запереться — и держаться подальше от окон и дверей. Вскоре правоохранители уже выводили людей из помещений кампуса.

На происшествие отреагировали губернатор штата Рон Десантис и генеральный прокурор Джеймс Утмайер, подчеркнув, что властями принимаются все необходимые меры. Занятия отменены, район оцеплен, никому не разрешено возвращаться за личными вещами, так как Студенческий союз и прилегающая территория по-прежнему считаются небезопасными.

Ранее, писал 5-tv.ru, мужчина открыл стрельбу у детской площадки жилого комплекса в Чите.

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