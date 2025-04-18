Новые обвинения: американскому преступнику Манджоне грозит смертная казнь

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 21 0

Убийце главы UnitedHealthcare Луиджи Манджоне грозит смертная казнь

луиджи манджоне грозит смертная казнь

Фото: Reuters/Curtis Means

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Он убил топ-менеджера страховой компании UnitedHealth.

Застрелившему одного из главных страховщиков США Луиджи Манджоне предъявлены обвинения в преследовании, незаконном хранении огнестрельного оружия и убийстве. Теперь ему грозит смертная казнь, сообщает ABC.

Луиджи Манджоне расстрелял топ-менеджера страховой компании UnitedHealth Брайана Томпсона в центре Нью-Йорка. Предположительно, он сделал это из мести. Луиджи винил систему медицинского страхования в смерти своего близкого человека. Этот мотив обеспечил преступнику славу «народного героя».

Убийцу Томпсона искали неделю. В итоге он был обнаружен в одном из ресторанов сети McDonald`s. Один из сотрудников опознал Манджоне и вызвал полицию. Злоумышленник имел при себе пистолет с глушителем, поддельные удостоверения и манифест с критикой коммерческой медицины США.

Манджоне предъявлены 11 пунктов. Среди них убийство с террористическими целями, незаконное хранение оружия и поделлка документов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, почему в США поддерживают преступника Манджоне. Американские телеканалы убеждены, что такой интерес к его персоне неслучаен.

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