Ювелирная работа: в России набирает популярность промышленный туризм

В России стремительно развивается промышленный туризм. Только в прошлом году два миллиона человек предпочли отпуску у моря заводские цеха. Взрыв интереса к подобному отдыху бьет рекорды — эксперты оценивают рынок в 15 миллиардов рублей.

Впрочем, для самих предприятий выгода измеряется не только деньгами. Корреспондент «Известий» Владислав Харченко посетил одну из таких экскурсий, где участникам разрешают не только смотреть, но и работать руками. Это по-настоящему ювелирная работа, которая говорит о высочайшем мастерстве специалистов.

Совсем недавно это платье, сделанное местными калининградскими умельцами, представляли на дефиле, а уже спустя несколько месяцев в стенах Янтарного комбината первые в этом году туристы смогли прикоснуться к нему своими руками.

— В этом платье есть инклюзы. Здесь много пластин, в которых запечатана история в виде букашечек, например. Есть травинки, мох, вот такие вот паучки.

— Паучки же — это вообще ваш символ!

— Да! Так что, каждая пластина здесь индивидуальна.

Прилавки сувенирных лавок уставлены украшениями из разных сортов янтаря. Ко Дню космонавтики здесь разработали уникальную коллекцию. В новых украшениях с помощью солнечного камня воссоздали планеты солнечной системы и вид Земли из космоса.

«Мы применяем обесцвечивание янтаря, и после этого он становится более твердым. И наши специалисты, применяя механические и машинные технологии, рассчитывая определенным образом количество граней в зависимости от формы вставки, выполняют вот такие замечательные изделия», — заявила инженер-технолог ювелирного производства Елена Науменко.

Попасть в стены ювелирной мастерской мечтает, наверное, каждый, и у туристов, для которых проводят экскурсию, есть такая возможность.

В сборочном отделении каждый участник экскурсии может своими руками сделать сувенир из янтаря. Технология простая: на резинку нанизываются обработанные бусины, которые потом закрепляются узелками. Всего пять-десять минут, и браслет готов.

Под Калининградом — крупнейшее месторождение янтаря. Там же расположено единственное в мире предприятие, которое занимается его промышленной добычей, используя еще проверенную советскую технологию.

«Если коротко, первоначально экскаватор извлекает голубую глину совместно с янтарем. После этого голубая глина размывается морской водой. Дальше на узле обогащения наша задача максимально разбить, раздробить, но причем деликатно, эти окатыши голубой земли, чтобы извлечь из них янтарь», — рассказал главный маркшейдер Калининградского янтарного комбината Ростеха Олег Папин.

С каждым годом процесс добычи совершенствуют и наращивают мощности. Если десять лет назад за год добывали 250 тонн «балтийского золота», то сейчас эта цифра превышает 600 тонн.

Это первая экскурсия на карьер, проводят только в сезон добычи с марта по октябрь и группами до десяти человек. Чтобы увидеть процесс добычи глазами тех, кто каждый день извлекает камень из недр земли, нужно опуститься примерно на 50 метров вниз.

Самый лучший вид на добычу янтаря открывается со смотровой площадки Янтарного комбината. Это самый большой карьер по добыче «солнечного камня» в мире. Его размер 1,5 на 1,5 километра.

Первую в этом году экскурсию провели для жителей Въетнама. Чан Тхай Хок получил поездку сюда в качестве подарка от супруги и сына. Он коллекционирует янтарь и изучает его свойства уже несколько лет, поэтому это путешествие его очень впечатлило.

«У меня, во-первых, огромная любовь к янтарю, и хочется бесконечно наблюдать за всеми процессами его добычи, обработки и создания. Я бы бесконечное количество раз сюда возвращался», — заявил турист из Въетнама Чан Тхай Хок.

Каждый, у кого будет желание посмотреть не только природные красоты, но и побывать на Янтарном карьере и комбинате, получит такую уникальную возможность. Вот только записаться стоит заранее.