Ставки растут: Китай усилил экономические меры в ответ на американские пошлины

Президент США Дональд Трамп продолжает раскачивать маховик торговой войны. На этом фоне Европа пытается найти выход из тупика, отправляя в Белый дом своих представителей. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони лично торгуется с президентом США об отмене тарифов. Сам американский лидер в своей излюбленной манере обещает урегулировать отношения с Китаем, заключив с Пекином «очень хорошую торговую сделку». Так удастся ли избежать нового экономического хаоса? Подробнее о происходящем рассказал корреспондент «Известий» Игорь Балдин.

На кадрах рядом с Трампом Мелони уж совсем неприметна — то перекрыта американским флагом, то снята с затылка, то издалека — это выглядит так, будто Белый Дом не придавал особенного значения их встрече.

«Я надеюсь, что Европа станет снова великой. У Европы много проблем», — заявил Трамп.

У Европы действительно проблемы, и встреча в Белом доме нужна именно ей. Это прежде в Европейском союзе грозили встречными пошлинами США, теперь амбассадор Брюсселя Джорджа Мелони специально прилетела в Вашингтон уговорить Трампа снять с Европы высокие тарифы.

«Моя цель — сделать Запад снова великим, и, думаю, вместе с президентом США мы сможем это сделать», — сказала она.

После подрывов «Северных Потоков» и бесконечных донатов Украине в ЕС уже обанкротились тысячи предприятий, многие переехали в Китай и США. Тарифная война, что отрезает Европу от важного рынка сбыта, может и вовсе разрушить ее экономику. Потенциальные потери оценивают больше, чем в триллион евро.

«Тарифы США влияют на ситуацию и в Италии, и в Европе. Особенно на продовольственный сектор — многие европейские товары для американского потребителя подорожают вдвое. И мы потеряем огромный рынок», — сообщил политолог Марк Бернардини.

О ключевом требовании этой «честной сделки» сообщил The Wall Street Journal: США отменят высокие тарифы для Европы, если Европа введет свои против Китая. Правда, тут не ясно, какое из двух зол для ЕС хуже.

«Одностороннее повышение тарифов было полностью инициировано Соединенными Штатами. Та сторона, которая его инициировала, и должна разрешить созданную ею же проблему», — уточнила официальный представитель министерства коммерции КНР Хэ Юнцянь.

Если Европу США могут проглотить, то вот Китай — едва ли. Встречные пошлины от Пекина в 125% больно ударили по американской экономике. Уж очень сильно она зависит от Поднебесной. Все, от потребительских товаров до полупроводников и редкоземельных металлов, — поставляют оттуда.

«Контрмеры Китая против издевательских тарифов США направлены не только на защиту наших законных прав и интересов, но и на поддержание международных правил и порядка, поддержания международной справедливости», — отметил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь.

До США уже дошла первая волна этого тарифного шторма — растут цены, ипотечные ставки, проседает фондовый рынок. Кремниевая Долина традиционно демократической Калифорнии дошла до того, что через голову собственного правительства пытается договориться с Китаем. Директор Nvidia — потери его компании оценивают в 18 миллиардов долларов — отправился на поклон в Пекин.

«Встречные ограничения Китая существенно повлияли на нашу компанию. Мы выросли в Китае, Китай наблюдал за нами в течение последних 30 лет. Конечно, это очень большой, хороший рынок», — отметил основатель и генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг.

А Пекин подыскивает замену американским энергоресурсам — на 90% снизил закупки нефти из США. И уже готов импортировать ее из Канады. Тут, как и случае с санкциями против России: хотели изолировать конкурента, изолировали сами себя. Китайские соцсети пестрят видео из серии «давайте посмотрим, кто и от кого зависит» или «Америка, куда ты без нас».

И в Белом Доме, возможно, понимая, что счет не в их пользу, отыгрывают назад — Трамп заявил: через три-четыре недели он договорится с Китаем по всем торговым вопросам. И даже, вслед за американскими бизнесменами, готов посетить Пекин.