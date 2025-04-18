Российский хоккеист Кучеров стал трехкратным обладателем «Арт Росс Трофи»

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Прежний рекорд среди россиян принадлежал Евгению Малкину.

Фото, видео: Reuters/Kim Klement Neitzel; 5-tv.ru

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Александр Овечкин порадовал своих фанатов очередным рекордом. В последнем матче регулярного чемпионата НХЛ легендарный нападающий забросил 897 шайбу. Фирменным броском он поразил ворота команды «Питтсбург Пингвинз».

Отличился и еще один россиянин — Никита Кучеров стал лучшим бомбардиром сезона в НХЛ. Кроме того, он в третий раз за карьеру выиграл престижную награду «Арт Росс Трофи». Прежний рекорд среди россиян принадлежал Евгению Малкину.

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