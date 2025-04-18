ФСБ задержала агента СБУ в Краснодарском крае

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 33 0

Он пытался совершить подрыв в административном здании в Новороссийске.

ФСБ задержала агента СБУ в Краснодарском крае

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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В Краснодарском крае ФСБ задержала иностранца, причастного к сбору информации и подготовке теракта в интересах СБУ, сообщили в в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства. Выполняя очередное указание куратора, он изъял из тайника готовое к использованию самодельное взрывное устройство массой 2,5 килограмма для подрыва административного здания в Новороссийске.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Краснодарском крае задержан иностранный гражданин, 2000 года рождения, причастный к сбору разведывательной информации и подготовке террористического акта в интересах Службы безопасности Украины», — сообщили в ведомстве.

Возбуждено дело о приготовлении к совершению теракта, обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием.

Ранее ФСБ России удалось предотвратить теракт в одном из досуговых центров в Пятигорске. ПО предварительным данным, его планировал уроженец одной из стран Центральной Азии. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Уточняется, что подозреваемый также был «участником запрещенной в России международной террористической организации».

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