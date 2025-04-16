ФСБ предотвратила теракт в досуговом центре в Пятигорске

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Анастасия Лежепекова
Анастасия Лежепекова 23 0

Возбуждено уголовное дело.

ФСБ предотвратила теракт в досуговом центре в Пятигорске

Фото: © РИА Новости/Дмитрий Макеев

ФСБ России удалось предотврати теракт в одном из досуговых центров в Пятигорске. ПО предварительным данным, его планировал уроженец одной из стран Центральной Азии. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Уточняется, что подозреваемый также был «участником запрещенной в России международной террористической организации».

Планируя теракт, говорится в сооющении, злоумышленник провел разведку местности, приобрел оружие и расходники, необходимые для изготовления самодельных зажигательных смесей. После совершения теракта он собирался уехать в Сирию — для участия в боевых действиях.

На сайте «МВД Медиа» также сообщается, что задержанный вел активную переписку со своими кураторами, которые находились на Украине.

При задержании преступника на месте его проживания обнаружили бутылки с зажигательной смесью. Возбуждено дело о попытке совершения теракта.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что силовики задержали гражданина Молдавии, который доставил в Россию — по заданию украинской военной разведки — взрывчатку с целью совершить теракты. Мужнина должен был заложить бомбы в Волгограде и Саратове.

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