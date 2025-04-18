Уже не Кен: Райан Гослинг покоряет «Звездные войны»

Звезда «Барби» сыграет главную роль в продолжении культовой саги.

Канадский актер Райан Гослинг сыграет главную роль в новом фильме франшизы «Звездных войн». Об этом сообщило издание Variety.

Режиссером картины выступит Шон Леви, а сценаристом Джонатан Троппер. Они уже работали вместе над такими фильмами, как боевик «Проект «Адам» и драмеди «Дальше живите сами». Съемки начнутся осенью 2025 года, а премьера намечена на 28 мая 2027-го — в год пятидесятилетия выхода первого фильма.

Картина получила название «Звездные войны: Звездный истребитель». Действия фильма будут происходить через пять лет после событий «Звездные войны: Скайуокер. Восход».

«Сила — это загадочная вещь, и в данном случае сила заключается в фанатах. И все, на что мы можем надеяться, это: «Да пребудут с нами фанаты!» — заявил Райан Гослинг.

Первая часть франшизы — «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» — вышла в 1977 году. Затем последовали два сиквела (1980, 1983). Через 16 лет режиссер оригинальной кинотрилогии Джордж Лукас выпустил три фильма-приквела (1999, 2002, 2005).

В октябре 2012 года Лукас продал свою студию за 4,05 миллиарда долларов корпорации Walt Disney. В 2015-м «Голливудская мышь» перезапустила франшизу, выпустив продолжение. Последний эпизод третьей трилогии вышел в 2019 году и получил смешанные отзывы от критиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как актер Юра Борисов получил среди западных журналистов негласное прозвище «русский Райан Гослинг». Он дал интервью международному агентству Associated Press (AP).

Автор материала Линдси Бар отметила: пока артист не понимает, что означает это негласное прозвище, но со временем он его примет.