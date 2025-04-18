«Если бы мама чуть-чуть себя пожалела»: Ляйсан Утяшева дала совет всем женщинам

В 2012 году спортсменка пережила личную трагедию.

Женщинам нужно хотя бы изредка иногда жалеть себя. Об этом заявила телеведущая и художественная гимнастка Ляйсан Утяшева в интервью на Europa Plus TV.

«Мне очень хочется достучаться, докричаться до женской половины нашего населения, чтобы они себя берегли. Потому что вы нужны родителям, детям, мужу. Как бы нас ни кружила работа, хочу, чтобы вы в первую очередь выбирали себя. Надо по-настоящему любить себя», — сказала знаменитость.

Она пояснила, что этому ее научила ранняя смерть матери. В 2012 году Зульфия Утяшева скончалась от сердечного приступа. Женщине было всего 47 лет. Утяшева уверена, что если бы ее мама хоть иногда себя жалела, то, возможно, «не ушла бы так рано».

Гимнастика посоветовала женщинам при усталости и выгорании в первую очередь проверить физическое здоровье, а не идти сразу к психологу.

Она заявила, прекрасно понимает тех женщин, которые работают почти без отдыха, чтобы прокормить семью. Ее мама жила именно так. Однако при подобном ритме жизни можно слишком быстро прийти к серьезным проблемам со здоровьем.

«Никому не нужна ваша переработка, никто ее не оценит, никто не доплатит. Никто не увидит, что вы в два часа ночи отвечаете на рабочие сообщения. Те, кто вам их присылает, просто издеваются. Есть адекватные границы», — уверена телеведущая.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ляйсан Утяшева раскрыла секреты своей диеты.