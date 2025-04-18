Главы МИД России и Ирана обсудили пути к ядерному компромиссу

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Лавров заявил, что Москва готова выступить посредником между Тегераном и Вашингтоном, если это будет приемлемо для обеих сторон.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Гунеев; 5-tv.ru

Россия готова содействовать достижению договоренностей между Вашингтоном и Тегераном по ядерной сделке. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Глава МИД провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи, где и обсуждали эту проблему. Вопрос о перспективах соглашения на итоговой пресс-конференции задал обозреватель «Известий» Антон Золотницкий.

«Ранее американские СМИ сообщали о том, что президент США Дональд Трамп обратился к российскому президенту с просьбой выступить посредником в переговорах с Ираном. Обсуждается ли сейчас этот вариант и какой формат так называемой сделки видится в Москве наиболее приемлемым с точки зрения безопасности в регионе?» — спросил Антон Золотницкий.

«Мы готовы помогать, посредничать, играть любую роль, которая с точки зрения Ирана будет полезна и которая будет приемлема Соединенным Штатам. Мы исходим из того, что единственным вариантом договоренности, как только что сказал господин министр, является договоренность исключительно по ядерным делам. И отмечу особо, что Исламская Республика Иран готова в полной мере искать эту договоренность в рамках договора о нераспространении ядерного оружия», — ответил глава МИД России.

На переговорах в Москве также обсуждали противодействие западным санкциям. Как сказал Сергей Лавров, Москва и Тегеран уверены в возможности свести их эффект к нулю.

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